بعد حديث محمد صلاح.. الإفتاء: تحريم الخمر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين؛ يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرام» (رواه مسلم)، فهذه النصوص تدل على تحريم شُرْبها؛ لشدة الوعيد فيها.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا كان الشرع الشريف أَمَرنا بعدم فِعْل المحرمات -والتي منها شُرْب الخمر-؛ فإنَّ ذلك يَحْصُل أيضًا بتَرْك الشيء المُحرَّم وعَدَمِ القَصْد إليه؛ فالمسلم يَخْرُج من عُهْدِة النهي بتركه وعدم القَصْد إليه.

وأكدت دار الإفتاء، أن الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر التي أناط الله سبحانه وتعالى أفضلية أمة الإسلام بها في قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]؛ إنما يكونا بالوسائل الشرعية والقانونية المُقَرَّرة، والتي تتغير بتغير الزمان والمكان والبيئات والعصور والأعراف،

كان اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أكد أن هناك لاعبون مصريون يمكنهم الاحتراف في أوروبا، مشيرا إلى أنه لا يفكر فيما يتعلق بشرب الخمور.

وقال صلاح في ضيافة قناة "إم بي سي مصر": "لا أفكر فيما يتعلق بشرب الخمور، وأنا في الأساس عمر ما جاء على بالي أنني أريد هذا الأمر أو حتى أريد أن أقوم بتجربته".

أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن هناك لاعبون مصريون يمكنهم الاحتراف في أوروبا، مشيرا إلى أنه لا يفكر فيما يتعلق بشرب الخمور.