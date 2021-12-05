"حماة وطن" الجيزة ينظم رحلة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى القرية الفرعونية

(مصراوي):

نظم أمانة حزب "حماة وطن"، بمحافظة الجيزة برئاسة النائب المهندس نافع عبدالهادي وعصام نحمده أمين مساعد الحزب بالجيزة واللواء حامد الهدهد أمين التنظيم رحلة لصالح ٥٠ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى "للقرية الفرعونية".

وقالت الأمانة العامة للحزب، إن الرحلة جاءت بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن توجيهات الأمين العام النائب نافع عبدالهادي هو مواكبة هذه الرحلة مع اليوم العالمي كمشاركة من الحزب لهذه الفئة من المجتمع.

وأضافت أن الأمانة تضع اهتمامات واحتياجات أصحاب الهمم والإعاقة على أولوياتها ليس فقط في هذا اليوم ولكن في خطة الحزب الدائمة نحو هذا القطاع الكبير والهام من هذه الفئة.

ولفتت إلى أن الأمين العام للحزب بالجيزة أصدرت توجيهات بضرورة العمل خلال المرحلة المقبلة في إطار الحرص على تنمية قدرات هذه الفئة ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.