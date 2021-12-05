وزير الاتصالات: مراقبة المساحات المنزرعة عبر الأقمار الصناعية.. والانتهاء من أرشفة سجلات "الزراعة"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطوير المنظومة الزراعية عبر التكنولوجيا يسهل عمل القطاع الزراعي، مشيراً إلى مشروعَين هما الأكثر تأثيرًا؛ الأول حصر مساحات المحصولات عبر الأقمار الصناعية، والثاني أرشفة إلكترونية.

وأضاف طلعت، خلال كلمته بشأن "مشروع التحول الرقمي"، اليوم الأحد، أن إطلاق منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية يتيح للزملاء في الزراعة التعرف على المساحة والتركيب المحصولي عبر ضغط زر، لافتًا إلى معرفة كمية المياه والمساحة المحصولية لكل مدينة.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الانتهاء من أرشفة سجلات وزارة الزراعة؛ تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.