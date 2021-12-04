برلماني: ماذا فعلت "التعليم" في أزمة الـ36 ألف معلم؟

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أشرف الشبراوي أبو العلا عضو مجلس النواب بكشف ما انتهت إليه مسابقة الـ120 ألف معلم، لاسيما وأن أكثر من 400 ألف تقدموا وتكبدوا الكثير دون فائدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أكثر من مرة أن هناك عجز في عدد المعلمين.



وطالب عضو مجلس النواب، بتنفيذ تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن مسابقة 120 ألف معلم وإداري وعامل بالبوابة الإلكترونية للتوظيف، ويأتي ذلك بعدما شهد العام الدراسي أزمة نقص المعلمين في المدارس والتي ظهرت بشكل واسع مع الأيام الأولى للدراسة، لدرجة جعلت مدراء المدارس عاجزين عن توفير بدائل.

وقال أبو العلا إن وزارة التعليم أنشأت البوابة الإلكترونية عام 2019 بقصد التوظيف وسد العجز وليس بقصد جمع البيانات والمعلومات عن المتقدمين للرجوع إليها وقت الحاجة، ولذلك قدم المعلمين كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالتعدين بناءً على هذا الإعلان، الذي لم يتم تنفيذه حتى هذه اللحظة.

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