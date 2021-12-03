​الجيزة تنشر فيديو لمحطة مترو أنفاق العريش والتحويلات المرورية في الهرم

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة "فيديو" يرصد مناطق الغلق الكلي بشارع الأهرام الخاصة بحفر وإنشاء محطة مترو أنفاق العريش ضمن 6 محطات مترو سيتم إقامتهم بشارع الأهرام بالخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أن منطقة الغلق لمحطة العريش تأتي تحديدًا من تقاطع شارع الأهرام مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) وحتى أمام المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم تحديدًا حتى شارع شريف حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (650م) وبعرض ما يقرب من (18م) في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية تجاه ميدان الجيزة فقط ضمن تسليم (6) محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.

ويرصد "الفيديو" المواقع والتجهيزات الجارية من بدء أعمال الحفر وإقامة قواعد خرسانية لفتحات إنزال المعدات والمستلزمات الخاصه بالحفر.

الفيديو..