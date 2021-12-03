للمطلقات.. 9 خطوات للحصول على معاشات الوالد المتوفي



كتب – أسامة علي:

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد شروط حصول الإبنة المطلقة على معاش والدها.

واشترط قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019، لحصول إبنة صاحب المعاش على معاش والدها بعد وفاته، ألا تكون متزوجة أو مطلقة.

وجاءت المستندات لحصول الإبنة المطلقة على معاش والدهاعلى النحو التالي:

التقدم لأقرب وحدة للشئون الاجتماعية للحصول على الخدمة واستمارة (1) ضمان مرفقًا بها ما يلى:

- إقرار من صاحبة الشأن بعدم وجود أقارب ملزمون بالنفقة عليها وأولادها

- إقرار من صاحبة الشأن بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد.

-بطاقة شخصية أو عائلية أو أى مستند لإثبات المشخصة.

- شهادة ميلاد الأولاد أو مستخرج رسمى منها.

- إقرار بعدم زواج أو عمل الأولاد المعالين الملتحقين بمراكز التدريب أو بالمدارس أو بالمعاهد أو الجامعات.

- قسيمة الطلاق أو إقرار من صاحبة الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق وأنها لم تتزوج بعد الطلاق ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.

- مستند رسمى يثبت أن سن المطلقة يقل عن 65 سنة أو شهادة رسمية طبية تثبت ذلك إذا تعذر تقديم المستند.

- مستند رسمى بالحكم القضائى بالنفقة أن وجد وبيان عدم كفايته مرفق بالبحث الاجتماعى للمطلقة لبيان أحقيتها للمعاش.

- تحصل الابنة حال وفاة والدها على ثلثي المعاش وفقا لجدول توزيع المعاش على المستحقين، كما تحصل على نصف المعاش حال وجود والدتها.