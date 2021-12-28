السيسي عن الاستثمار في المشروعات السكنية: خايف يكون عندنا وهم

07:01 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
السيسي عن الاستثمار في المشروعات السكنية: خايف يكون عندنا وهم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - أحمد جمعة ومحمد عبدالناصر:

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على انتشار الاستثمار في المشروعات السكنية الخاصة في مصر مؤخرًا، قائلًا: "خايف يكون عندنا وهم".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مدينة أسوان الجديدة، وعدد من المشروعات السكنية ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" اليوم الثلاثاء.

وأضاف السيسي: "حطيت فلوسك وحبستها وصعب إنها تجيبلك (ربح) لأن هناك حجم معروض وهناك طلب... الدولة دخلت مش علشان تقف قدام حد، ولكن علشان توقف القبح وتنفذ الشكل الذي يستحقه كل إنسان مصري".

وتابع: "بركب الطيارة ومركز قوي وببص بلاقي ناس بتبني خرسانات حتى على البيوت القائمة، هل حجم الطلب بالكثافة دي؟".

وتساءل السيسي: "أنتوا بتعملوا إيه؟ أولا استثمار مش في محله، أقل حاجة تعملها تحط الفلوس في البنك، لو بتبني عمارة بـ 2 مليون حطهم في البنك بدل ما تبني عمارة متعرفش تبيعها".

الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات السكنية مدينة أسوان الجديدة أسبوع الصعيد

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