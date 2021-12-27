37 مليار جنيه.. "الزراعة" تكشف عن عائد مشروع النخيل بتوشكى

04:09 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
37 مليار جنيه.. "الزراعة" تكشف عن عائد مشروع النخيل بتوشكى

مشروع النخيل بتوشكى

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، إن أعداد النخيل في مصر ستصل إلى ١٨ مليون نخلة بعد إضافة ما تم زراعته في توشكى والذي يبلغ ٢.٥ مليون نخلة، مضيفًا أن إنتاج مصر من التمور سيرتفع إلى 2 مليون طن بعد إضافة 200 ألف طن مستهدف من المنزرعة جديدة .

وأشار جاد الله، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إلى أن الـ2.5 مليون نخلة ستمنح 12.5 مليون فسيلة من الممكن زراعتها في 192 ألف فدان، مؤكداً أن تلك المزرعة عند وصولها إلى حالة الإثمار الكامل من المتوقع أن الأرباح تصل إلى 37 مليار جنيه، بعد الانتهاء من التوسعات الخاصة بالفسيلة، وذلك خلال سبع سنوات من خلال تصدير المنتج أو نواتج التقليم الذي يدخل في صناعة الأخشاب أو التصنيع الزراعي للتمور وغيرها من الصناعات التي تدخل فيها التمور .

وأوضح مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل أن صادرات مصر من التمور تصل إلى 50 ألف طن من المتوقع أن تصل إلى 150 ألفًا وأن الأنواع الجديدة والأصناف التي تمت زراعتها يبلغ سعر الطن للتصدير منها ما يقرب من 2000 دولار.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد؛ خصوصًا في مجال الزراعة، ومنها مشروع توشكى الخير.

وقام الرئيس خلال الجولة التفقدية للمشروع بزراعة أشجار النخيل الفاخر في توشكى وسط شباب العاملين، فضلًا عن قيام عدد من الوزراء بزرع مجموعة من الأشجار.

وتفقد الرئيس السيسي عددًا من المشروعات القومية العملاقة في مجال الزراعة بمنطقة جنوب الوادي بتوشكى.

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