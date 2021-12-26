لشركات السياحة.. اعرف خطوات تسجيل البيانات للعمل في العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، بدء تسجيل بيانات شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة الجديد 1443 هجرية، على الموقع الرسمي للغرفة، وذلك بإرسال الشركات بياناتها كأحد أهم الإجراءات التحضيرية المؤهلة لتوثيق العقود.

وطالبت الغرفة، الشركات، بالدخول على موقع الغرفة، ثم الدخول على التبويب الخاص ببيانات الغرفة لملء البيانات المطلوبة، علما بأن باب التسجيل مستمر حتى 2 يناير 2022 ليتسنى للغرفة موافاة وزارة السياحة بتلك البيانات.

وأشارت إلى أن اعتماد عقود الشركات سيكون إلكترونياً بنظام PDF عبر البوابة المصرية للعمرة، على أن تقوم الشركات السعودية، بإدراج بيانات الشركات المصرية في الخانات المخصصة لذلك في العقد، ومن ثم ستقوم الشركة السعودية، بإضافة هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة وفقا للخطوات التي سيتم الإعلان عنها لاحقا فور اعتماد وزارة السياحة والآثار لضوابط العمرة.

وشددت الغرفة، على أن العقد يجب أن يتضمن توقيع وخاتم الشركة السعودية، وكذا اعتماد الغرفة التجارية (بالمملكة) لتوقيع الشركة السعودية مثلما جرت العادة في هذا الشأن.

ويجب على الشركة المصرية إخطار الشركة السعودية التي ترغب في التعاقد معها، بإدراج بيانات الشركة المصرية في الخانات المخصصة لذلك في العقد، واعتماد الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية لتوقيع الشركة السعودية بالعقد.

ويستعرض "مصراوي" خطوات تسجيل الشركات وفقا للغرفة على النحو التالي:

1- الدخول على الموقع الرسمي لغرفة شركات السياحة https://www.etaa-egypt.org/

2- إنشاء يوزر نيم وباسورد.

3- رفع عقد شركات السياحة بعد ملء البيانات والتوقيع عليه.

4- رفع العقد مرة ثانية مع صورة جواز السفر لمسؤول الشركة والسجل التجاري والرخصة لوزارة السياحة والآثار.

5- توقيع واعتماد وزارة السياحة إلكترونياً

6- بعد اعتماد وزارة السياحة، يتم طبع العقد 3 نسخ وعلى القنصلية توثقه يدويا.

7- يتم رفع العقد مرة أخرى للوكيل السعودية لاعتماده من وزارة الحج السعودية

8- التسجيل يتم لأي شركة ينطبق عليها الشروط المصرية لتنظيم العمرة بصرف النظر لديها وكيل الآن من عدمه وبصرف النظر أتمت تأهيلها على السيستم السعودي من عدمه.

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال الاجتماع الحكومي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، الخميس الماضي، على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر: رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

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