لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون.. الشباب تعلن النشرة التوظيفية الجديدة

(مصراوي):

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، نشرة التوظيف المختصة للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون، في مجالات مختلفة ومتنوعة.

وقالت الصفحة الرسمية للوزارة عبر "فيسبوك"، إن الوظائف لائقة ومناسبة للخبرة وبدون، كما طلبت من الراغبين في التقديم قراءة الإعلان الوظيفي جيدًا ثم التقديم على المناسب وانتظار التواصل من الشركة المتقدم إليها.

وتأتي نشرة التوظيف تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

فرص توظيفية متساوية للجنسين (اناث وذكور)

وكان الجزء الأول من نشرة التوظيف للمؤهلات العليا من خلال الرابط:

أما الجزء الثاني خصص للمؤهل المتوسط وبدون مؤهل من خلال الرابط:

وكان الجزء الثالث من النشر خاص بالأيام التوظيفية من خلال الرابط:



