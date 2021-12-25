بين التأييد والرفض.. ماذا قال إبراهيم عيسى وعمرو أديب عن رفع لاعبي الأهلي علم فلسطين؟

كتب- مينا غالي:

سادت حالة من الجدل الإعلامي على شاشات الفضائيات بشأن واقعة رفع عدد من لاعبي الأهلي العلمَ الفلسطيني عقب الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب فريق الرجاء المغربي في المباراة التي أقيمت بينهما بدولة قطر.

وعلق الإعلامي عمرو أديب على حالة الجدل التي صاحبت رفع عدد من لاعبي الأهلي العلمَ الفلسطيني عقب الفوز بالسوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخ النادي، على حساب الرجاء المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية ""mbc مصر، مساء أمس الجمعة: "إيه المشكلة إن حسين الشحات يرتدي علم فلسطين خلال الاحتفال بالفوز؟"، مضيفًا: "فلسطين دي بلدنا وأرضنا، مفيش أي معنى لتلك الخناقات على صفحات السوشيال ميديا، ومش معنى إن حسين الشحات ارتدى علم فلسطين خلاص مابقاش مصري".

وتابع أديب: "الأمر لا يستعدي الخناق ولم ندخل في نوايا أحد، وارتداء علم فلسطين كان لفتة قومية عربية من لاعبي الأهلي، كلنا بنحب فلسطين، ولا يجب ربط علم فلسطين بمشكلات من بعض الفصائل".

وهنأ الإعلامي النادي الأهلي، قائلًا: كلنا كنا بنشجع الأهلي؛ خصوصًا خلال ضربات الجزاء الترجيحية، مضيفًا: "اللاعيبة كانت أعصابها من فولاذ لحظة تسديد الضربات، من يومين كان نص فريق الأهلي بيلعب مع منتخب مصر.

وعلى صعيد آخر انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى واقعة رفع لاعبي الأهلي علم فلسطين خلال احتفالهم بالفوز بالسوبر الإفريقي.

وقال عيسى، خلال برنامجه "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس": "رفع النادي الأهلي علمَ فلسطين بدل علم مصر يدل على أن النادي ده مخترق إخوانيًّا، وأن أبو تريكة لسه مسيطر على عقول اللاعيبة، وعلى تواصل معهم".​