مفتي الجمهورية يوضح حكم التقدم للعمل في البنوك

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التعامل مع البنوك بكافة الصور مباح شرعا وهو ما اتفق عليه العلماء.

وأضاف علام، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن جهود وأنشطة دار الإفتاء في 2021، اليوم الخميس: تلقيت سؤالا من أحد الشباب حول حكم التقدم للعمل في البنوك، وليس عن حكم العمل بها"، متابعا: يجب إزالة هذه الأفكار".

وأشار إلى أن دار الإفتاء تحرص على تنقية الفتاوى القديمة الموجودة على موقع الدار، لأن الفتوى تتغير بتغير الحال والزمان والأشخاص.

وأوضح أنه تم الاتفاق على فتح مقر لدار الإفتاء بمحافظة مطروح خلال أيام، وآخر بمحافظة الغربية بجانب مبنى هيئة قضايا الدولة، وبني سويف والإسكندرية وأسيوط، لافتًا إلى أنه سيتم فتح ٤ فروع للدار سنويا بدءا من العام المقبل، وسيتم العمل على رقمنتها، تيسيرا على المواطنين.

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