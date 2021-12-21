الصحة: تجديد تكليف "إبراهيم حسن" رئيسا للرعاية الحرجة

كتب - أحمد جمعة:

قرر الدكتور حسام عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، تجديد تكليف الدكتور إبراهيم حسن رئيساً للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

ونص القرار الذي حمل رقم 665 لسنة 2021، على تجديد تكليف الدكتور إبراهيم حسن، طبيب ثان بهيئة الإسعاف للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة لمدة عام، أو لحين الاعلان عن شغل الدرجة ايهما أقرب.