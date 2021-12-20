عمرة خارج البوابة.. شركات السياحة تحذر من تأخر إعلان الضوابط المنظمة للرحلات

كتب- يوسف عفيفي:

حذر مصدر في لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، من عقبات تأخر إعلان الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وموعد انطلاق أولى الرحلات من مصر إلى الأراضي السعودية، من جانب وزارة السياحة والآثار.

وقال المصدر لمصراوي، إن تأخر إعلان الضوابط المنظمة للرحلات أمام المصريين الراغبين في أداء العمرة وأمام شركات السياحة، إن الحديث عن تحديد مصر عدد 200 ألف مواطن بالسفر لأداء العمرة، سيشجع الشركات السعودية وفقا لآليات العرض والطلب على مضاعفة قيمة عناصر البرنامج والتي تتمثل في (خدمات أرضية - فنادق مكة والمدينة - انتقالات داخل المملكة) مما سيؤدي إلى تضاعف أسعار البرامج في سوق العمرة المصري الذي سيشكل عبء ماليا إضافيا على المواطن المصري.

وأكد المصدر، أن هذا التأخير والتحديد سيفتح الباب أمام السوق الموازية لتنظيم رحلات العمرة خارج المنظومة القانونية المقرر من الدولة (بوابة العمرة المصرية) عن طريق تنظيم الرحلات تحت المسمى الجديد "سياحة العبور" عن طريق الأردن، ومن ثم الدخول للسعودية.

وكشف المصدر، عن تواصل عدد من الوكلاء الأردنيين مع الوسطاء في مصر لتنفيذ مثل تلك الرحلات، والتي ستكون بعيدة عن أعين الدولة، وبالتالي لن تتمكن الدولة من الحفاظ على حقوق المعتمرين ومحاسبة المقصرين، مطالبا بزيادة الطاقة الاستيعابية التي سيتم إقرارها هذا الموسم حتى يتم تفادي هذا الأمر.

وكانت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، قدمت إلى وزارة السياحة والآثار، دراسة مكونة من 7 محاور، بشأن موعد الرحلات والطاقة الاستيعابية لأعداد المعتمرين لموسم 1443 هجرية.​

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