البداية بالأوقاف.. "مختار جمعة" يدعو لإنشاء وحدة جودة اللغة بالجامعات ووسائل الإعلام

كتب - محمود مصطفى:

دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى إنشاء وحدة جودة اللغة بالجامعات ووسائل الإعلام وسائر المؤسسات الثقافية، مشيرا إلى أن البداية ستكون بالأوقاف.

وأوضح أن الهدف، من الوحدة هو إحياء لغة القرآن حتى نفهم مراد القرآن، قائلا:" فتعلم العربية وإتقانها جزء لا يتجزأ من خدمة ديننا، فهذه الجماعات الضالة المبطلة التي قتلت، إنما قتلت نتيجة تحريف للنصوص ولي أعناقها وخداع من لا يعلمون بتأويلات وتحريفات لا أصل ولا صحة لها، ولو أتقنا لغة القرآن لأحسنَّا الردَّ على هؤلاء، ففهم كتاب الله (عز وجل) متوقف على فهمنا للغة وإدراك أسرارها".

وأوضح خلال خطبة الجمعة، أنه عند الحديث عن أهمية اللغة العربية وتعلمها وإتقانها، فإننا لا نقف أبدًا موقفًا سلبيًّا من تعلم اللغات الأخرى، بل إيجابيًّا ونشجع على ذلك، ونقول إن من تعلم لغة إلى لغته ضم ثقافة إلى ثقافته، ومن تعلم لغتين ضم ثقافتين، ومن تعلم ثلاث لغات ضم ثلاث ثقافات، بشرط ألا يكون ذلك على حساب اللغة العربية أو بديلًا عنها، فاللغة وعاء العلم ومفتاحه ولسنا منغلقين على ذواتنا، بل نسعى للتعرف على ثقافة الآخر عبر معرفة لغته.

وأكد أهمية اللغة في فهم كتاب الله -عز وجل- وهو ما أكد عليه العلماء من أن فهم كتاب الله -عز وجل- وفهم سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم، فرض واجب ولا يتم إلا بتعلم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا اشترط العلماء في المفتي والمفسر أن يكون مدركًا لأسرار اللغة وفقه اللغة وليس عالمًا في اللغة فقط.

وأشار إلى أن اللغة العربية غنية وثرية وواسعة ومتجددة، ويكفي أن رب العزة تبارك وتعالى اختارها وعاء لكتابه العزيز، ولو كانت جامدة كما يدعي البعض لما اختارها رب العزة لغة الإعجاز وأهم معجزة في تاريخ البشرية وهو الإعجاز البياني والبلاغي والعلمي، إذ يجب على المتخصصين تيسير كتب اللغة وتنقيتها من الحشو بما يناسب روح العصر، ونحتاج إلى اللغة التطبيقية، أما فلسفة اللغة فمجالها الدراسات الأكاديمية والبحثية المتخصصة.