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الوطنية للصحافة: هبة الله صادق رئيسًا لمجلس إدارة روزاليوسف.. والمد عام لأبو كيلة

09:44 م الخميس 16 ديسمبر 2021
الوطنية للصحافة: هبة الله صادق رئيسًا لمجلس إدارة روزاليوسف.. والمد عام لأبو كيلة

عبدالصادق الشوربجي

(مصراوي):

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الخميس، برئاسة عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة وأمين عام الهيئة، عددًا من القرارات الخاصة بالجرائد القومية.

وقال بيان عن الهيئة إنه تقرر الآتي:

1- تعيين هبة الله صادق سيد صادق رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف بدلًا من أيمن فتحي توفيق، استكمالاً لمدة رئاسة مجلس الإدارة المتبقية.

2- الموافقة على مد خدمة إياد أبوالحجاج لمدة 6 أشهر رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، ومد خدمة إبراهيم أبو كيلة بمؤسسة دار التحرير لمدة عام، ومد خدمة أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي لمدة عام.

3- وافقت الهيئة على تعيين محمد وديع عبدالسميع غزي نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر عضوًا في مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف بدلاً من محمد جنة لبلوغه سن المعاش، استكمالاً للمدة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة.

كما ناقشت الهيئة عددًا من الدراسات الخاصة باستغلال بعض الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية، من ضمنها مشروع مؤسسة أخبار اليوم لإقامة مستشفى تعليمي استثماري بمدينة 6 أكتوبر واقتراح استغلال بعض الأصول الأخرى غير المستغلة للمؤسسات الصحفية.

عبدالصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة مؤسسة روزاليوسف

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