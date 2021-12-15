تخفيضات على السلع المعمرة.. منافذ بيع الإنتاج الحربي بالقاهرة والمحافظات
(مصراوي):
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن تخفيضات على منتجات الوزارة بجميع معارض ومنافذ البيع التابعة على مستوى الجمهورية، بمناسبة أعياد الكريسماس وذلك خلال الفترة من 24/12/2021 حتى 10/1/2022.
وينشر مصراوي عناوين جميع معارض ومنافذ البيع التابعة على مستوى الجمهورية والتي جاءت كالتالي:-
القاهرة
جسر السويس
۷ شارع ابو العيون عمارات الضباط - جسر السويس
معرض التحرير
۷ ميدان التحرير بجوار عمر أفندى
معرض رمسيس
۷ شارع رمسيس عماره التأمين
معرض روكسى
۲ شارع النادى - ميدان روكسى
معرض حلوان للأجهزة المعدنية
شارع عمر بن عبد العزيز كورنيش النيل حلوان
معرض حلوان للصناعات الهندسية
عين حلوان - سور الشركة
معرض حلوان للصناعات غير الحديدية
عين حلوان - سور الشركة
معرض شبرا للصناعات الهندسية
ش ترعة الاسماعيلية محطة الكهرباء شمال القاهرة
الجيزة
معرض الهرم
٤ شارع شكرى عمارات الضباط بمزرعة الهرم
الإسكندرية
لوران
طريق الحرية – لوران – رمل الأسكندرية
طريق الحرية
٦٦ طريق الحرية الأسكندرية
مصطفى كامل
عمارات الضباط بمصطفى كامل
القليوبية
شبرا الخيمة
شارع ۱۵ مايو خلف كريستال عصفور
استاد بنها
عمارات الإستاد - بنها
البحيرة
بجوار سور إستاد دمنهور - بالقرب من ميدان قريطم
الغربية
٤۷ إمتداد شارع النادى خلف محطة موبيل
الشرقية
العاشر من رمضان
مركز المدينة عمارة ۱۵ محل رقم ۵ خلف البنك الأهلى
الدقهلية
رأس البر
شارع ۱۰۳ عشة ٤۷
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