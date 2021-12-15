تخفيضات على السلع المعمرة.. منافذ بيع الإنتاج الحربي بالقاهرة والمحافظات

(مصراوي):

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن تخفيضات على منتجات الوزارة بجميع معارض ومنافذ البيع التابعة على مستوى الجمهورية، بمناسبة أعياد الكريسماس وذلك خلال الفترة من 24/12/2021 حتى 10/1/2022.

وينشر مصراوي عناوين جميع معارض ومنافذ البيع التابعة على مستوى الجمهورية والتي جاءت كالتالي:-

القاهرة

جسر السويس

۷ شارع ابو العيون عمارات الضباط - جسر السويس

معرض التحرير

۷ ميدان التحرير بجوار عمر أفندى

معرض رمسيس

۷ شارع رمسيس عماره التأمين

معرض روكسى

۲ شارع النادى - ميدان روكسى

معرض حلوان للأجهزة المعدنية

شارع عمر بن عبد العزيز كورنيش النيل حلوان

معرض حلوان للصناعات الهندسية

عين حلوان - سور الشركة

معرض حلوان للصناعات غير الحديدية

عين حلوان - سور الشركة

معرض شبرا للصناعات الهندسية

ش ترعة الاسماعيلية محطة الكهرباء شمال القاهرة

الجيزة

معرض الهرم

٤ شارع شكرى عمارات الضباط بمزرعة الهرم

الإسكندرية

لوران

طريق الحرية – لوران – رمل الأسكندرية

طريق الحرية

٦٦ طريق الحرية الأسكندرية

مصطفى كامل

عمارات الضباط بمصطفى كامل

القليوبية

شبرا الخيمة

شارع ۱۵ مايو خلف كريستال عصفور

استاد بنها

عمارات الإستاد - بنها

البحيرة

بجوار سور إستاد دمنهور - بالقرب من ميدان قريطم

الغربية

٤۷ إمتداد شارع النادى خلف محطة موبيل

الشرقية

العاشر من رمضان

مركز المدينة عمارة ۱۵ محل رقم ۵ خلف البنك الأهلى

الدقهلية

رأس البر

شارع ۱۰۳ عشة ٤۷