Masrawy logo white

تخفيضات على السلع المعمرة.. منافذ بيع الإنتاج الحربي بالقاهرة والمحافظات

10:43 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
تخفيضات على السلع المعمرة.. منافذ بيع الإنتاج الحربي بالقاهرة والمحافظات

منافذ بيع الإنتاج الحربي بالقاهرة والمحافظات

(مصراوي):
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن تخفيضات على منتجات الوزارة بجميع معارض ومنافذ البيع التابعة على مستوى الجمهورية، بمناسبة أعياد الكريسماس وذلك خلال الفترة من 24/12/2021 حتى 10/1/2022.

وينشر مصراوي عناوين جميع معارض ومنافذ البيع التابعة على مستوى الجمهورية والتي جاءت كالتالي:-
القاهرة
جسر السويس
۷ شارع ابو العيون عمارات الضباط - جسر السويس
معرض التحرير
۷ ميدان التحرير بجوار عمر أفندى
معرض رمسيس
۷ شارع رمسيس عماره التأمين
معرض روكسى
۲ شارع النادى - ميدان روكسى
معرض حلوان للأجهزة المعدنية
شارع عمر بن عبد العزيز كورنيش النيل حلوان
معرض حلوان للصناعات الهندسية
عين حلوان - سور الشركة
معرض حلوان للصناعات غير الحديدية
عين حلوان - سور الشركة
معرض شبرا للصناعات الهندسية
ش ترعة الاسماعيلية محطة الكهرباء شمال القاهرة

الجيزة
معرض الهرم
٤ شارع شكرى عمارات الضباط بمزرعة الهرم

الإسكندرية
لوران
طريق الحرية – لوران – رمل الأسكندرية
طريق الحرية
٦٦ طريق الحرية الأسكندرية
مصطفى كامل
عمارات الضباط بمصطفى كامل

القليوبية
شبرا الخيمة
شارع ۱۵ مايو خلف كريستال عصفور

استاد بنها
عمارات الإستاد - بنها

البحيرة
بجوار سور إستاد دمنهور - بالقرب من ميدان قريطم

الغربية
٤۷ إمتداد شارع النادى خلف محطة موبيل

الشرقية
العاشر من رمضان
مركز المدينة عمارة ۱۵ محل رقم ۵ خلف البنك الأهلى

الدقهلية
رأس البر
شارع ۱۰۳ عشة ٤۷

منافذ البيع منتجات المصانع الحربية الإنتاج الحربي السلع المعمرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
822

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

370819

إجمالي الإصابات

21155

إجمالي الوفيات

308829

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لحظة بلحظة.. الجزائر2 - 1 قطر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا