كاميرات مراقبة ومطبات صناعية.. كيف نجح محور السادات في حل أزمة المرور بالهرم؟- فيديو

كتب - يوسف عفيفي:

يعد محور أنور السادات (ترسا سابقا)، أحد المحاور المرورية المهمة البديلة لشارع الهرم لتنفيذ أعمال الإغلاق الجارية لتنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق والذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري على شارعي الأهرام وفيصل.

وتتابع محافظة الجيزة، على مدار اليوم، الحالة العامة للمحور وانتظام الحركة المرورية به، مع الدفع بفرق النظافة والتجريد اليومية لضمان ظهوره بالشكل اللائق.

وأنشأت المحافظة، محور السادات، خلال العام الجاري، والذي يعد محورا موازياً لشارع الأهرام، ويبدأ تقاطعه مع طريق المنصورية، ويمتد حتى شارع ترسا مرورا بكوبري ترسا الجديد وحتى شارع خاتم المرسلين.

واستطاع المحور، استيعاب حركة المركبات المرورية ليصبح بديلا عن شارع الأهرام، بعد تنفيذ أعمال الغلق الكلي للعديد من قطاعات شارع الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة.

ودعمت محافظة الجيزة، خلال الأيام الماضية، الطريق بكاميرات مراقبة، وإنشاء مطبات صناعية بالعديد من القطاعات بطول الطريق لتسهيل حركة عبور المشاة ورفع عوامل السلامة والأمان بالطريق، بجانب رصف عددا من القطاعات المعيبة بطبقة الرصف والتي ساهمت في تحقيق السيولة المرورية.



