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هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوتها الاستراتيجية للعام البحثي 2021- 2022

02:49 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوتها الاستراتيجية للعام البحثي 2021- 2022

القوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

نظمت هيئة البحوث العسكرية، اليوم الأربعاء، الندوة الاستراتيجية لهيئة البحوث العسكرية للعام البحثي 2021/ 2022، تحت عنوان "الاستراتيجية القومية لتنمية العلاقات المصرية مع دول حوض شرق المتوسط وتأثيرها على الأمن القومي المصري".

بدأت الندوة بكلمة رئيس هيئة البحوث العسكرية، أكد خلالها أهمية التعاون والشراكة بين دول حوض شرق المتوسط، مشيراً إلى أنها دائرة من دوائر الاهتمام الرئيسية للدولة المصرية، موضحًا أن هيئة البحوث العسكرية قامت بالتعاون مع المتخصصين في مختلف مجالات الأمن القومي لإعداد مقترح استراتيجية قومية لتنمية العلاقات مع دول حوض المتوسط .

واشتملت الندوة على ثلاث جلسات علمية ناقشت عدد (12) ورقة بحثية قدمها عدد من القادة العسكريين وأساتذة العلوم السياسية والبحوث الاجتماعية والمحللين والخبراء الاستراتيجيين؛ أعقبها تقديم عدد من التوصيات .

حضر وقائع الندوة مساعد وزير الدفاع للبحوث والتفتيش، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية، وعدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات ورموز الفكر والثقافة وعدد من الإعلاميين ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة والجامعات المصرية .

هيئة البحوث العسكرية الأمن القومي المصري دول حوض شرق المتوسط القوات المسلحة

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