"لو بتدور على شقة؟".. اعرف الأسعار في أرخص 7 مناطق بالقاهرة الكبرى

كتب- محمد عبدالناصر:

بعيدًا عن الكمبوندات ومشروعات وزارة الإسكان، يبحث قطاع كبير من المواطنين عن أرخص الوحدات السكنية والتي تقل عن 500 ألف جنيه، تناسب قدراتهم الشرائية، لأن أقل وحدة في أي كمبوند أصبحت تتجاوز المليون جنيه، ونفس الحال ينطبق على مشروعات الإسكان بخلاف الإسكان الاجتماعي.

وفي هذا التقرير ينشر مصراوي أسعار الوحدات بعدد من المناطق التي يمكن الحصول على شقة سكنية بداية من 200 ألف جنيه وحتى 700 جنيه، وفقاً لسماسرة ومكاتب التسويق، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار شقق مدينة نصر:

في مدينة نصر سجلت أقل المناطق في 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف بمناطق الحي العاشر وزهراء مدينة نصر والسراج مول، وتراوحت أسعار الوحدات من 500 ألف إلى مليون و100 ألف جنيه.

وتراوح سعر المتر بين 9 آلاف جنيه و11 ألف في أغلى المناطق بمدينة نصر مثل طيبة مول ويوسف عباس وجنينه مول، حيث تراوحت الشقة الـ 150 من مليون و700 ألف إلى مليون و200 ألف جنيه، حيث استقرت الأسعار خلال 2021 دون زيادات في الأسعار.

مصر الجديدة:

وصل سعر المتر في بداية العام تراوح بين 13 ألف وحتى 10 آلاف بمناطق الكوربة والعروبة والميرغني وميدان الحجاز، وهيليوبليس، لكن هذه المناطق لا يوجد عليها طلب كبير خلال الفترة الأخيرة.

لكن المناطق الأكثر طلبا هي جسر السويس الميريلاند والنزهة الجديدة، حيث تتراوح أسعار الشقق من 300 ألف إلى 700 ألف جنيه لمساحات تتراوح بين 120 مترا وحتى 230 مترا.

أسعار شقق حدائق الأهرام:

يتراوح سعر المتر السكني في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، بين 3400 جنيه و3900 جنيه، لمساحات تتراوح بين 85 مترًا وحتى 180 مترًا.

وسعر الوحدة الـ100 متر يتراوح بين 340 ألف جنيه وحتى 390 ألف جنيه، ويتواجد في منطقة حدائق الأهرام عمارات منفصلة، ولا يوجد بها كمبوند، كما يتم تسليم الوحدات نصف تشطيب

فيصل والهرم:

تعتبر مناطق فيصل والهرم من أكثر المناطق طلبا على الشراء في محافظة الجيزة، وارتفعت أسعار الشقق بشكل متوسط 10%، حيث سجلت أسعار الوحدات الـ100 متر في بداية العام 400 ألف جنيه بمناطق اول فيصل والتعاون وشارع الثلاثيني، وحاليا تراوحت بين 450 ألى 500 ألف.

والمناطق الأقل سعرا في منطقة فيصل هي الطوابق وشارع الصفا والمروة حيث يصل سعر المتر لـ 3000 ألف جنيه بشكل متوسط، بزيادة بلغت 300 إلى 400 جنيه في المتر أي ما يقارب 50 ألف جنيه في الوحدة.

أما منطقة الهرم سجلت أسعار الشقق الـ 150 متر في مناطق الرماية وشارع ناصر ومشعل، 700 ألف إلى مليون جنيه، بينما تراوحت بين 350 وحتى 500 ألف في مناطق الطالبية والثلاثيني والتعاون.

اسعار شقق مدينة القاهرة الجديدة:

تتميز مدينة القاهرة الجديدة بكثرة الطلب على شراء الوحدات السكنية، رغم ارتفاع أسعارها بشكل كبير، لكن تظل بعض المناطق في القاهرة الجديدة يمكن الحصول على وحدة نصف تشطيب فيها بـ450 وحتى 600 ألف جنيه.

ويمكن الحصول على هذه الأسعار في مناطق التجمع الأول والثالث لمساحات تبدأ من 65 مترًا وحتى 90 مترًا.

6 أكتوبر:

في مدينة 6 أكتوبر تتنوع أسعار العقارات بها نتيجة اتساعها وكثرة الأحياء بها، ووصل سعر أقل شقة بها إلى 270 ألف جنيه بالمنطقة الصناعية، 3800 ألف جنيه في منطقة حدائق أكتوبر، كما وصل سعر الشقة إلى 450 ألف جنيه في منطقة التوسعات الشمالية.