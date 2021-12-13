رئيس "الشيوخ" وسفيرة النرويج يبحثان تعزيز التعاون في العديد من المجالات

كتب- مصراوي:

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الإثنين، هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة.

وأكد عبد الرازق سعادته البالغة بزيارة كليمتسدال، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، آملًا أن تكون هناك خطوات في المجال السياسي تتماشى وتتناسب مع هذه العلاقات في الفترة القادمة.

وقدمت السفيرة الشكر إلى رئيس المجلس على حسن الاستضافة، مؤكدة سعيها خلال وجودها في مصر لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأشادت هيلدا بالتطور الذي تشهده مصر حاليًّا في كل المجالات، معربة عن أملها في تعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات؛ وأهمها ما يتعلق بالمناخ وإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاستزراع السمكي.

وأشادت سفيرة النرويج بالقاهرة بإنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان وإلغاء قانون الطوارئ.

وأعربت السفيرة عن تقديرها دور مصر وجهودها في دعم استقرار المنطقة ودورها في حل القضية الفلسطينية- الإسرائيلية.

وشدد عبد الرازق على أهمية الحوار والمفاوضات في حل القضيتَين الليبية والسودانية وَفق أحكام القانون الدولي، آملًا في دعم النرويج لمصر في ظل رئاستها مجلس الأمن في الفترة القادمة.

وأكد رئيس "الشيوخ" التزام مصر بالمعايير الإنسانية والدولية في ما يختص بمجال حقوق الإنسان، وعلى الرغم من تعرضها مؤخرًا إلى بعض أعمال الإرهاب؛ فإنها رفضت استخدام قانون الطوارئ أو أي قوانين استثنائية، وتمت المحاكمات وفق القوانين الطبيعية.

وأهدى عبد الرازق درع المجلس للسفيرة النرويجية متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهمتها في مصر.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والمستشارة نهى سمير ممثلة وزارة الخارجية.