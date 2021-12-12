كتب- أحمد جمعة:

كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب، عن علاجها من مرض الوسواس القهري بعد إنجاب بناتها، وقالت عبدالوهاب في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أمس: "أنا مش مريضة نفسيا على فكرة، أنا بتعالج من إني لما خلفت بناتي جالي حاجة اسمها وسواس قهري، فبقيت أتخيل إن عيالي ممكن يتئذوا من أقرب الناس لي، فبتعالج لحد اللحظة اللي أنا فيها من من موضوع إفرازات المخ الزايدة. لما بتكون مشكلة تافهة بيخليها قد الهرم."

ما هو مرض الوسواس القهري؟

بدوره، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن لمرض الوسواس القهري 5 أنواع وصور، وهي: فكرية، حركية، مخاوف مرضية، توهمات مرضية، ومضية.

وأضاف فرويز أن كل هذه الأنواع تكرار لنفس الشيئ سواءً فكرة معينة أو حركة على سبيل المثال تكرار النظافة كثيرا بشكل غير منطقي، أما الصورة "الومضية" فهي بوجود فكرة مفاجئة سواءً سيئة أو جيدة سيقوم بفعلها المريض.

وأشار إلى أن الفوبيا صورة من صور الوسواس القهري، كما يعاني من الوسواس القهري من يتوهم بالشعور بالمرض كثيرا دون مرض والرغبة في الحصول على العلاج.

وشدد على أن الوسواس القهري له علاج ويساهم في السيطرة على الموقف بحيث لا يصل إلى الصورة الأخيرة لمرض الوسواس القهري "الومضية"، ويجب على المرضى اللجوء إلى الأطباء هناك جرائم تحدث بسبب الوساوس، ولذلك على الشخص الذي يعاني من الوسواس أن يذهب إلى الطبيب النفسي لتلقي العلاج اللازم.

وقال فرويز إن الأمراض النفسية تظهر على الأشخاص عندما يتعرضون لضغوط اجتماعية أو أسرية أو عاطفية.

أعراض الوسواس القهري

بحسب موقع "مايو كلينك" الطبي، فإن وساوس اضطراب الوسواس القهري هي أفكار متكررة ومستمرة وغير مرغوب فيها أو رغبات أو صور ملحة تسبب الضيق أو القلق. قد تحاول تجاهلها أو التخلص منها من خلال أداء سلوك أو طقوس قهرية. عادةً ما تظهر هذه الوساوس عندما تحاول التفكير في أشياء أخرى أو القيام بتنفيذها.

وغالبًا ما تتمحور هذه الوساوس حول مواضيع معينة، مثل:

الخوف من التلوث أو القاذورات

الشك ومواجهة صعوبة في تحمل عدم اليقين

الحاجة إلى أن تكون الأشياء بشكل منظم ومتناسق

أفكار عدوانية أو مروعة حول فقدان السيطرة وإيذاء نفسك أو الآخرين

أفكار غير مرغوب فيها، بما في ذلك العنف أو الموضوعات الجنسية أو الدينية

وبالنسبة للأسباب، فلا يزال سبب اضطراب الوسواس القهري غير مفهوم بالكامل.

وتهدف السلوكيات أو الأفعال العقلية التكرارية الناتجة عن الوسواس القهري إلى تقليل القلق المرتبط بوساوسك أو منع حدوث شيء سيء. ومع ذلك، فإن الانخراط في الوساوس لا يجلب أي متعة وقد لا يوفر سوى راحةً مؤقتةً من القلق.

يمكنك وضع قواعد أو طقوس لاتباعها بحيث تساعد في التحكم في قلقك عندما تكون لديك أفكار قهرية. وهذه الوساوس تكون مفرطة، وغالبًا ما تكون غير مرتبطة بشكل واقعي بالمشكلة المُفترَض أن تحلها.

كما هو الحال مع الوساوس، عادةً ما يكون للأفعال القهرية موضوعات رئيسية، مثل:

الغسيل والتنظيف

الفحص

العد

الحفاظ على النظام

اتباع روتين صارم

المبالغة في الطمأنة

أسباب الوسواس القهري

ولا يزال سبب اضطراب الوسواس القهري غير مفهوم بالكامل.

وتشمل النظريات الرئيسية ما يلي:

الخصائص الحيوية: اضطراب الوسواس القهري قد يكون نتيجة لحدوث تغيرات في كيمياء الجسم الطبيعية أو وظائف الدماغ.

الخصائص الوراثية: قد يكون لاضطراب الوسواس القهري مكون وراثي، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كان لجينات معينة دور في الإصابة بهذا المرض.

التعلم: يمكن تعلم مخاوف الوسواس والسلوكيات القهرية من مشاهدة أفراد الأسرة أو يمكن تعلمها تدريجيًا بمرور الوقت.