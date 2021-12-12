الجيزة: تركيب مطبات صناعية وكاميرات في محور السادات

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تتابع على مدار اليوم الحالة العامة لمحور محمد أنور السادات وانتظام الحركة المرورية به مع الدفع بفرق النظافة والتجريد اليومية لضمان ظهوره بالشكل اللائق.

ويعد محور السادات، أحد أهم المحاور المرورية التي أنشئتها محافظة الجيزة خلال العام الجاري والذي يعد محورا موازياً لشارع الأهرام، ويبدأ تقاطعه مع طريق المنصورية ويمتد حتى شارع ترسا مرورا بكوبري ترسا الجديد وحتى شارع خاتم المرسلين.

وتمكن المحور، من استيعاب حركة المركبات المرورية ليصبح بديلا عن شارع الأهرام بعد تنفيذ أعمال الغلق الكلي للعديد من قطاعات شارع الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة.

وكشفت محافظة الجيزة، أن الأيام الماضية، شهدت تدعيم الطريق بكاميرات مراقبة، وإنشاء مطبات صناعية بالعديد من القطاعات بطول الطريق لتسهيل حركة عبور المشاة ورفع عوامل السلامة والأمان بالطريق، بجانب رصف عددا من القطاعات المعيبة يطبقة الرصف والتي ساهمت في تحقيق السيولة المرورية.

​