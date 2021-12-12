ما حقيقة بيع خيول عربية أصلية بأقل من قيمتها؟ "الزراعة" تُجيب

كتب- أحمد مسعد:

انتشرت انتقادات عديدة بشأن تسعير بعض الخيول العربية الأصلية؛ حيث تداول نشطاء بيع الحصان ابن خلدون بـ50 ألف جنيه، بينما قيمته تتجاوز مليون جنيه.

نفى الدكتور عماد مختار، المشرف العام على حديقة الزهراء التابعة لوزارة الزراعة، ما تداول حول تسعير الخيول العربية بأقل من قيمتها الحقيقية، موضحًا أن التسعير جيد "المُهر" التي تم بيعها خلال المزاد السنوي لبيع خيول المحطة.

وقال مختار، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن ما تم بيعه خلال المزاد الذي أقيم بالمحطة هو 5 مهرات ولا يوجد من بينها أية أسرة، مشيراً إلى أن الأسعار تبدأ من 50 ألفًا لـ300 ألف جنيه في المهر الواحد.

وأضاف المشرف على المحطة أن لجنة التسعير مكونة من الزراعة والمالية ومندوب عن الداخلية ووزارة الدفاع، لافتاً إلى أن تسعير هذه المهرات هو الأعلى بين القطاعَين الخاص والحكومي.

وتابع مختار: الحالة الصحية للخيول جيدة ولا يوجد سبب لخفض سعرها من قِبل اللجنة المكونة من 4 جهات حكومية، مؤكداً أنه خلال شهرين سوف يُقام مزاد آخر.

ولفت المشرف على المحطة إلى أن المحطة تمتلك ما يقرب من 80 طلوقاً، مضيفاً أن إجمالي العائلات المعروفة بالخيول العربية الأصيلة، هي «هدبان، وكحيلة، ودهمة، وصقلاوي، وعبيان، وعبية»، بأسمائها «مرشدي، ومباهي، وسلوام، وابسم، وسمسم، ووهايب، وحجي، وجهادي، وبهجات، وضامن، وضابي، وشمس النهار، ورئيس، ومنير الدين، وعفية، ووسيم، وواعد، وكحل العين، وأبو المحاسن، ووافق، وخلود، وتوم، واليس، وشايب، وترجسيان، وناروز، ودولامة".