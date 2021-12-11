Masrawy logo white

الجيزة: نقل موقف السرفيس بين الهرم وفيصل إلى جوار سنترال المريوطية

09:15 م السبت 11 ديسمبر 2021
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، نقل موقف السرفيس الواقع بين شارعي الهرم وفيصل بالمريوطية إلى ساحة بجوار السنترال.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بالتوازي مع أعمال التطوير التي تنفذها محافظة الجيزة بقطاع المريوطية فيصل.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهاز السرفيس بالتواجد الميداني بالمنطقة بين شارعي الهرم وفيصل نطاق المريوطية ونقل موقف سيارات السرفيس العشوائي وتنظيم أماكن تواجدها بمنطقة بديلة.

وبمتابعة من محمود حسين رئيس جهاز السرفيس تم نقل سيارات السرفيس بمنطقة المريوطية بين شارعي الهرم وفيصل إلى ساحة بجوار سنترال المريوطية.

نقل موقف سرفيس فيصل الهرم سنترال المريوطية محافظة الجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس في 6 أيام| خريطة الأمطار.. وانخفاض الحرارة 5 درجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا