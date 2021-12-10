​وفد برلماني: العلمين الجديدة إعجاز معماري يجب استغلاله سياحيًا

كتب- نشأت علي:

استمع وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، يزور محافظة مطروح ومدينة العلمين، اليوم الخميس، إلى عرضٍ من رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة حول المشروعات القومية التي تتم في المدينة.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما يتم من مشروعات قومية بمدينة العلمين الجديدة، يعد إعجازًا نظرًا لما يتم من جهد كبير من جانب الجهاز والمسؤولين، مشيدًا بمخططات الدولة لإنشاء مدن جديدة أيضًا بتلك المنطقة، ومشروع توسعة الطريق الساحلي.

وأشاد حمودة بخطوات الدولة نحو إنشاء دلتا جديدة بالمنطقة لتستوعب الزيادة في الدلتا الحالية التي أصبح بها زحام كبير وبيئة ضيقة، مشيرًا إلى أن العمران مرتبط دائمًا بالعمل، وأن المحاور التي تنشأ في صعيد وشمال مصر تستوعب الشباب، ليكون مقر العمل بجوار محل الإقامة مثلما أكد الرئيس السيسي.

وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان، إن مدينة العلمين الجديدة، من أهم مدن الجيل الرابع، مشيدًا بما تشهده من إنجازات وإنشاء القطار السريع من العلمين إلى العين السخنة.

وطالب بضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية الخارجية بالعلمين، من خلال عقد تعاقدات مع البواخر العابرة للمتوسط، ورحلات الكروز، لاستغلال المكان في السياحة الخارجية في ظل إنشاء منطقة أثرية فيها، واستغلالها في السياحة الداخلية للأهرامات والمتحف المصري.

وأشاد النائب عرفة مصطفى، بالجهود التي تتم فى كل المدن الجديدة، بداية من العاصمة الإدارية وفي قطاع الطرق والصناعة وباقي القطاعات، موجهًا الشكر للرئيس السيسي، لما يتم من إنجازات.

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