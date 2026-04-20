استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، وسكوت سانفورد، المستشار السياسي بالسفارة، إلى جانب دانيال فوليرتون وجيفري سيلين من الجانب الأمريكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد بولس نقل تحيات وتقدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس، حيث طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الرئيس ترامب، معربًا عن تقديره لعلاقات التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة وما تشهده من زخم خلال الفترة الحالية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لإنهاء الحرب ووقف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، مع ترحيب الرئيس السيسي بتعهد المجتمع الدولي بتقديم 1.5 مليار يورو خلال مؤتمر برلين للاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وأكد الرئيس السيسي الرؤية المصرية تجاه الأزمة السودانية، القائمة على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان، ورفض التدخلات الخارجية أو أي محاولات لزعزعة أمنه واستقراره أو إحداث فراغ سياسي، مشيرًا إلى انخراط مصر الفاعل ضمن الآلية الرباعية لوقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي مستدام.

ومن جانبه، أعرب بولس عن تقدير الولايات المتحدة للدور المصري في الأزمة السودانية، مشيدًا بمواقف مصر الداعمة للاستقرار، ومؤكدًا حرص واشنطن على التنسيق الوثيق مع مصر ودول الرباعية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أثنى الرئيس السيسي على الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

كما شملت المباحثات عددًا من القضايا الإقليمية، حيث رحب الرئيس السيسي باتفاق الحكومة الكونغولية وحركة M23 على توسيع آلية رصد وقف إطلاق النار، مؤكدًا دعم مصر للجهود الأمريكية في هذا الإطار.

واستعرض الرئيس كذلك جهود مصر لتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا رفض أي إجراءات من شأنها تهديد أمن واستقرار دول المنطقة.

السيسي يؤكد أولوية أمن مصر المائي في لقاء أمريكي

وشدد الرئيس السيسي على أن أمن مصر المائي يمثل قضية وجودية وأولوية قصوى، مؤكدًا أن مصر لن تتهاون في حماية مصالحها المائية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على توافق الرؤى المصرية الأمريكية بشأن ضرورة خفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية للأزمات الإقليمية، حيث أعرب السيد بولس عن تقدير الولايات المتحدة والرئيس ترامب للسياسة المصرية وجهود الرئيس السيسي في إدارة الأزمات، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين.