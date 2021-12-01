العمرة.. السعودية تعلن قرارًا جديدًا بشأن المعتمرين واللقاحات المعتمدة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إن مدة الإقامة داخل المملكة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية، 30 يومًا، وذلك عقب إعلان فتح باب العمرة أمام المصريين اعتبارا من 1 ديسمبر الجاري.

وأوضحت "الحج والعمرة السعودية"، أن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج بين 18 عاما وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، ولن يتم السماح بأداء العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم أقل من 18 عاما.

وأشارت إلى أن اشتراطات قدوم معتمري الخارج إلى المملكة لأداء العمرة من الدول المسموح القدوم منها، تنص على اشتراط التحصين بجرعتين لكافة المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة، إذ إن المحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة في السعودية سيُسمح لهم بالبدء مباشرة بأداء العمرة دون الحاجة إلى تطبيق الحجر المؤسسي.

وأوضحت أن المعتمرين القادمين من الخارج والمحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية فيتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لهم لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري PCR سلبية، ليتوجهوا مباشرة بعد ذلك لأداء مناسك العمرة.

يأتي إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، أن مدة الإقامة لمعتمري الخارج 30 يوماً، مواكبة لعودة الحياة الطبيعية في ما يخص تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في الحرمين الشريفين وإلغاء التباعد الجسدي فيهما، إذ شهدت فترة العودة التدريجية للسماح بالعمرة من خارج المملكة قبل قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية تحديد الوزارة مدة الإقامة داخل المملكة للقادمين لأداء العمرة من الخارج بـ 10 أيام حين تم البدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة التي بدأ تطبيقها قبل أكثر من عام وتحديدا في 1 نوفمبر 2020، لتعود في الوقت الحالي مدة الإقامة لمعتمري الخارج إلى ما كانت قبل جائحة كورونا.