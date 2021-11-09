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غدا.. مصر للطيران تسير 69 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

09:36 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 69 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدًا الأربعاء، رحلاتها إلى 69 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا، بمعدل ٤٣ رحلة دولية إلى كل من (الكويت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، كازبلانكا، أبوظبي، الدوحة، لندن، باريس، مدريد، ميلانو، إسطنبول، روما، دبي، الشارقة، نيروبي، وأديس ابابا، بيروت، نيويورك، أثينا، موسكو، عمَان، الخرطوم، واشنطن)، و٢١ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل وبرج العرب)، و٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران فيروس كورونا وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية

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