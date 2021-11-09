برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول برنامج تنفيذ محطة الضبعة النووية

كتب- نشأت علي

تقدم النائب أحمد إدريس عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الكهرباء، حول معرفة أسباب تأخير البدء في تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والإفصاح عن أسباب التأخير.

وقال النائب في طلب الإحاطة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعاد مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء للحياة من جديد بعد توقف المشروع لسنوات طويلة بسبب حادث مفاعل تشرنوبل الروسي، وفي ١٩نوفمبر ٢٠١٥ أي منذ ٦سنوات وقعت مصر وروسيا اتفاق لبناء محطة الضبعة النووية وفي ١٧نوفمبر ٢٠١٧ وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي بوتين تم توقيع العقود مع الشركة الروسية لبناء ٤وحدات لتوليد الكهرباء.

وأضاف، أنه منذ هذا التاريخ لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية للبدء في بناء وتجهيز المحطة وترددت أنباء بشأن توقف المشروع بسبب مشاكل تمويلية من الجانب الروسي حيث تبلغ تكلفة المشروع نحو ٢٩مليار دولار، تتولى روسيا تدبير 85% ومصر 15% ومقترح تسليم المحطة في ٢٠٢٦.

وطالب البرلماني من وزير الكهرباء، إعلان كل الحقائق الخاصة بالمشروع وحقيقة تراجع الجانب الروسي عن تدبير التمويل لأن الشعب المصري من حقه معرفة الحقيقة.