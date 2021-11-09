البلاك فرايدي.. تحذير رسمي من "العروض الوهمية"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذر جهاز حماية المستهلك، من العروض الوهمية والمنتجات غير المطابقة للمواصفات غير المطابقة للمواصفات في الجمعة البيضاء أو ما يُطلق عليها "البلاك فرايدي".

وأرسل الجهاز رسائل تحذيرية عبر الـSMS، موضحا أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يرجى التواصل المباشر على رقم 19588، أو التقدم بشكوى عن طريق الواتس آب 01281661880.

وكتب في رسالة أخرى "من حقك استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوما لو بحالتها الأصلية".

وكان جهاز حماية المستهلك قد حذر كافة الموردين (المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات) من استخدام عروض واعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين في ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء في مصر والعالم العربى، وتعرف عالمياً بتخفيضات Black Friday.

وأضاف رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديري الإدارات المعنية ومسئولي الفروع الإقليمية للجهاز، وأكد لهم العمل على مراقبة الأسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها اية بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات بأسعار المنتجات المعلن عنها، وكذلك سيتم التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة في عروض تخفيضات الجمعة البيضاء.