كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 وحتى الأحد 14 نوفمبر 2021.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد.

وبالنسبة لفترة الليل، يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الثلاثاء 9 نوفمبر:

- شبورة مائية من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الأربعاء 10 نوفمبر:

شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.