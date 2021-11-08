أفضل 5 كمبوندات في العاصمة الادارية الجديدة – إعلان تحريري

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تعد العاصمة الادارية الجديدة في مصر من أهم وأبرز المدن الجاري إنشاؤها في الشرق الاوسط والعالم، وتتوافر بداخلها خدمات على مستوى عالٍ من الجودة والرفاهية، فضلاً التقسيمات والتي تحتوي على العديد من الأحياء الهامة والقصر الرئاسي، والكمبوندات التي تمتاز بالفخامة والجمال، كما شارفت معظم مشاريع العاصمة الادارية الجديدة 2021 على الانتهاء وسوف يتم افتتاحها قريباً.

كمبوند فينشي

قامت شركة مصر إيطاليا للاستثمار والتنمية العقارية بإنشاء هذا المشروع المميز.

يقع هذا الكمبوند في قلب العاصمة الادارية الجديدة في الحي السابع (R7).

شيد هذ المشروع على مساحة تقدر بحوالي 110 فدان.

خصص الجزء الاكبر منها للمساحات الخضراء والباقي للمنشآت والمباني.

يضم الكمبوند العديد من الوحدات السكنية المتنوعة.

أبرزها فيلات مستقلة تاون هاوس وتوين هاوس وشقق فندقية.

تبدأ مساحات تلك لوحدات السكنية من 295 وتصل حتى 358 متر مربع.

تتراوح أٍسعار الوحدات السكنية من 5 مليون وتصل حتى 7 مليو جنيه مصري.

يتم دفع مقدم بسيط من قيمة الوحدة السكنية المحجوزة.

ثم يتم تقسيط باقي ثمن الوحدة على أقساط سنوية تسدد على مدار 8 سنوات.

كمبوند ذا لوفت

يعد هذا المشروع أحد أهم مشاريع شركة ليفينج ياردز للتطوير العقاري.

يقع هذا الكمبوند في قلب العاصمة الإدارية الجديدة في الحي السكني السابع (R7).

تم إنشاء هذا المشروع على مساحة أرض كبيرة تقدر بحوالي 23 فدان.

شُغل القم الاكبر من المشروع للمساحات الخضراء والباقي بنسبة 19% للمباني.

يضم الكمبوند العديد من الوحدات السكنية المتنوعة من شقق سكنية ودوبلكس.

تبدأ مساحات الوحدات السكنية من 85 وتصل حتى 400 متر مربع.

يبدأ سعر متر الوحدات السكنية من 10.907 وتصل حتى 15.780 جنيه مصري.

تبدأ أسعار الوحدات السكنية من مليون وتصل حتى 5 مليون جنيه مصري.

بدون دفع أي مقدم، تقسيط قيمة الوحدة السكنية على أقساط تسدد على مدار 10 سنوات.

كمبوند ميدتاون صولو

قامت شركة بيتر هوم بتشييد هذا الكمبوند الفاخر بأفضل وأجود الخدمات بداخله.

يقع هذا الكمبوند في قلب العاصمة الإدارية الجديدة في الحي السكني السابع (R7).

شيدت الشركة المالكة هذا المشروع على مساحة كبيرة تبلغ حوالي 66 فدان.

روعي القسم الاكبر منها للإطلالات الساحرة والبقية للوحدات السكنية والخدمية.

يحتوي هذا الكمبوند على فيلات مستقلة فقط.

تبدأ مساحات الفيلات من 350 وتصل حتى 600 متر مربع.

تبدأ أسعار الفيلات بأكثر من 10 مليون جنيه مصري.

دفع 6% وتقسيط باقي المبلغ على أقساط تسدد على 6 سنوات.

كمبوند ذا سيتي اوف اوديسيا

أحد أبرز مشاريع شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية.

يقع هذا الكمبوند في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

روعي في أغلب مساحة المشروع كثافة المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية.

يضم الكمبوند وحدات سكنية متنوعة شقق سكنية وفيلات مستقلة وتاون وتوين هاوس.

تبدأ مساحات الشقق من 80 وتصل حتى 245 متر مربع.

تبدأ الأسعار أكثر من مليون جنيه وتصل حتى أكثر من 3 مليون جنيه مصري.

دفع 5% وتقسيط باقي المبلغ على أقساط بين 10 و 12 سنوات.

يقع هذا المشروع في قلب العاصمة الادارية الجديدة بالحي السكني الرابع (R4).

شيد هذا المشروع على مساحة ضخمة تبلغ حوالي 910 فدان.

القسم الأكبر من منها مخصص للمساحات الخضراء والباقي للمنشآت والوحدات.

يضم هذا الكمبوند العديد من الوحدات السكنية المتنوعة التي تمتاز بالفخامة والرحابة.

أبزر هذه الوحدات السكنية تاون هاوس وتوين هاوس وفيلات مستقلة.

تبدأ مساحات الوحدات السكنية من 230 وتصل حتى 470 متر مربع.

أسعار الوحدات السكنية تبدأ من 4 مليون وتصل لأكثر من 10 مليون جنيه مصري.

يتم دفع 8% مقدم وتقسيط المبلغ على أقساط تسدد على مدار 8 سنوات.