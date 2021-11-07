"هيئة الدواء" توضح.. هل "باراسيتامول" آمن للأطفال أقل من 12 سنة؟​

كتب- أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، إن دواء "الباراسيتامول" له جرعات محددة للأطفال أقل من 12 سنة، موجهة نصيحة للأهالي بضرورة الرجوع لنشرة المستحضر لمعرفة الجرعة حسب الوزن أو العمر.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن استخدام "الباراسيتامول" لابد أن يكون بحذر وبعد استشارة الطبيب، إذا كان الطفل أقل من عامين أو يعاني من أمراض الكلى أو الكبد.​

