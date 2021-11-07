وزير الزراعة يفتتح مركز حيوانات التجارب ذات المستوى العالي من الأمان الحيوي -صور

كتب- أحمد مسعد:

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، مركز حيوانات التجارب ذات مستوى أمان حيوي ثالث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، في حضور د.محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال القصير إن مركز حيوانات التجارب تم تجهيزه على أعلى مستوى من الأجهزة الحديثة ويستخدم أحدث التكنولوجيا لإجراء التجارب العلمية والبحوث باستخدام حيوانات التجارب، والتعامل مع المسببات المرضية الفيروسية والبكتيرية عالية الخطورة على صحة الحيوان والصحة العامة والبيئة؛ مثل البكتريا المسببة لمرض السل ومرض البروسيلا وفيروس إنفلونزا الطيور؛ حيث تم تأثيث وتجهيز المعامل لضمان احتواء كامل ومنع تسرب أي ملوثات للبيئة.

وأشار القصير إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الزراعة بالبحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمع ومواكبة النهضة التي تشهدها مصر في جميع المجالات.

وقال د.ممتاز شاهين مدير معهد الصحة الحيوانية إنه يتم التعامل مع حيوانات التجارب من خلال معازل مستوى أمان حيوي ثالث لوقاية الباحثين من التعرض للمسببات المرضية.

وأضاف شاهين أنه لضمان منع أي تلوث بيئي تتم معالجة المخلفات من خلال جهاز الأوتوكلاف مزدوج الباب، وتتم معالجة الصرف قبل أن يتم طرحه بالصرف العام، مشيرًا إلى أن معهد صحة الحيوان مؤسسة علمية وبحثية مرجعية في مجال صحة الحيوان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ حيث يقوم بدور كبير في مجال حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من الأمراض والأوبئة، كما يسهم في فحص وسلامة الغذاء للمواطنين وأيضًا دعم وتطوير صناعة اللقاحات والأمصال البيطرية.

ونوه شاهين بأن جميع معامل معهد صحة الحيوان مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، وتابع له 38 معملًا بجميع محافظات الجمهورية.