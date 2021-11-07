مخالفات البناء.. كل ما تريد معرفته عن نموذج 10 تصالح (مستند)

كتب- محمد نصار:

يتساءل المواطنون من أصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء عن نموذج 10 تصالح وما أهميته.

ووفق مستندات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، فإن نموذج 10 تصالح هو الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطوات النهائية لإنهاء ملف التصالح الخاص بالمواطنين.

وقبل الحصول على النموذج يوقع طالب التصالح على إقرار يتضمن صحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار.

كما يسدد صاحب الطلب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء في المركز التكنولوجي للوحدة المحلية التابع لها.

ويمكن للمواطنين سداد مقابل التصالح عبر الدفع النقدي (كاش) والحصول على خصم 25% أو السداد من خلال نظام التقسيط على دفعات ربع سنوية متساوية تستحق كل ٣ أشهر وذلك لمدة 3 سنوات.

ويأتي استلام نموذج 10 "مؤقت" من الوحدة المحلية التابع له لحين إجراء المعاينة والمطابقة بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويحدد نموذج 10 حالة الطلب النهائية من حيث القبول أو الرفض وذلك من الجهة الإدارية ويعتمد من المحافظ بعد نهاية الخطوات جميعها لقبول الطلب ويستلمه مقدم الطلب.



وفيما يلي نص نموذج ١٠ تصالح: