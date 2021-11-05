​"معلومات الوزراء": سلسلة من ورش العمل لطلاب الجامعات المصرية

كتب- محمد غايات:

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من ورش العمل الافتراضية (ويبنار)، وذلك في إطار فعاليات مسابقة المركز البحثية الأولى لكتابة أوراق السياسات لطلاب الجامعات المصرية، والتي ينظمها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2021.

وتهدف المسابقة البحثية لكتابة أوراق السياسات إلى إشراك فرق العمل من طلاب الجامعات المختلفة في كتابة أوراق السياسات في عدد من القضايا ذات الأولوية لمتخذ القرار في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين المركز والجامعات المصرية، وإشراك طلاب الجامعات في التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في القضايا ذات الأولوية وتقديمها لمتخذ القرار والجهات المعنية بما يعزز مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة.

وتم عقد 19 ورشة عمل لعدد 21 فريق بحثي ممثلين لـ 12 جامعة مصرية حكومية وخاصة من مختلف محافظات الجمهورية، في عدد من أهم القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة والتي تحتل أولوية متقدمة على أجندة صناع القرار، وتتنوع موضوعات ورش العمل ما بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والهندسة والتكنولوجيا، والمرتبطة في الوقت نفسه بطبيعة عمل المركز ودوره.

ومن المنتظر أن يتم عقد ورش تقييمية للفرق البحثية مع الخبراء مرة أخرى لتقييم مدى التقدم في كتابة أوراق السياسات، واستفادة الفرق من كافة توصيات الخبراء.

الجدير بالذكر، أن ورش العمل حاضر فيها نخبة كبيرة ومتميزة من الخبراء والمتخصصين بلغ عددهم 59 خبير أكاديمي وتنفيذي، وتنوعت مجالات عملهم وتخصصاتهم ومناصبهم وفقاً لموضوعات ورش العمل، وأبرزهم الوزير المفوض ممدوح سالمان، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، والوزير المفوض د. محمود فتح الله، اقتصادي، ومدير إدارة شئون البيئة ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ود. نهال المغربل، نائب وزير التخطيط السابق وعضو مجلس الشيوخ، وأ.د. منى الجرف، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

​