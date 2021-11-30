كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع بعض أصحاب شركات السياحة المصرية العاملة في "الحج والعمرة" ارتفاع أسعار رحلات العمرة، بعد إعلان فتح الطيران المباشر لمصر، والسماح بتشغيل العمرة.

يأتي ذلك عقب إعلان المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، عن فتح باب رحلات العمرة أمام المصريين بداية من غد الأربعاء 1 ديسمبر 2021، وفقًا لتصريحاته لمصراوي.

ويرصد "مصراوي" الأسباب التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على النحو التالي:-

1- تقليل كثافة النقل والإقامة في الفنادق.

2- التأمين الطبي المصري والسعودي.

3- رسوم ومصروفات بوابة العمرة المصرية.

4- التأمين المالي الخاص بوزارة السياحة والآثار.

5- رسوم خطاب ضمان.

6- زيادة أسعار تذاكر الطيران على كافة الخطوط الجوية.

7- زيادة معظم الخدمات بنسبة لا تقل عن 15%.

8- التأمين على أموال المعتمر.

9- رسوم تحليل فيروس كورونا.

10- زيادة التباعد الاجتماعي في السكن بالفنادق والنقل.

وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وصاحب شركة سياحية، إن أسعار رحلات العمرة ستزيد بنسبة تتراوح بين 35 إلى 40%.

وتابع سلطان: "من المتوقع أن يتخطى سعر العمرة عن 20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي، وتتخطى مبلغ الـ30 ألف جنيه لمستويات 4 و5 نجوم.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الخميس 25 نوفمبر، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر - إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).

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