جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر ينظمان قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" في 7 محافظات

القاهرة- أ ش أ:

تنظم جمعية الأورمان، وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر، غدا ولمدة ثلاثة أيام سبعة قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين في سبع محافظات هي: السويس، والشرقية، بمركز أبو حماد، والمنوفية بسرس الليان، ودمياط بفارسكور، والغربية بمركز المحلة الكبرى ، والبحيرة بمركز أبوحمص، والدقهلية بمركز ميت سلسيل.

وقال مدير عام جمعية الأورمان، ممدوح شعبان، في تصريح اليوم، إن القوافل ستباشر عملها بداية من غدا وعلى مدار اليوم وحتى يوم الجمعة، لافتا إلى أن القوافل توفر كشف الرمد للمواطنين، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات المتعاقدة معها بكل محافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة مجانا.

وأشار شعبان إلى أن القوافل الطبية التي يتم تنظيمها مع صندوق تحيا مصر تهدف إلى القضاء نهائيا على ضعف الإبصار، وتوفير العلاج المناسب للحالات المرضية والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لها .​