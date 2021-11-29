​​"صناعة النواب": تأجيل مناقشة تدهور صناعة النسيج بسبب غياب رئيس هيئة الاستثمار

كتب- نشأت علي:

أجلت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المرشدي، بشأن المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، والتي أدت إلى توقف الكثير من المصانع وإغراق الأسواق بمنتجات دخلت بطرق غير شرعية وذلك لعدم حضور رئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة الجمارك ورئيس هيئة التنميه الصناعيه.

وأكد محمود خلال الاجتماع أن صناعة النسيج من أهم الصناعات، كما أن طلب الإحاطة مهم وعاجل وأنه ليس من المقبول مناقشته بدون حضور المسئولين أصحاب القرار، مع إرجاء مناقشة طلب الإحاطة إلى اجتماع آخر.

وأضاف النائب محمد المرشدي مقدم طلب الإحاطة، أنه ليس من المعقول أن نناقش طلب إحاطة مهم ويغيب عن الاجتماع رئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة الجمارك هذا غير معقول.

يذكر أن لجنة الصناعة ستناقش اليوم موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بشأن استمرار نزيف خسائر شركة كيما المتخصصة في صناعة الأسمدة، والوقوف على أسباب تلك الخسائر وانخفاض كفاءة الشركة التشغيلية.