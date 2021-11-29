إضاءة متحف الحضارة بالبرتقالي إحياءً لحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

كتبت- نور العمروسي:

أضيء المتحف القومي للحضارة المصرية باللون البرتقالي إحياءً لحملة الـ16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة

اليوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر 2021.

انضم نخبة من القادة والشركاء في فعالية نظمتها المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر والاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا في مصر لإحياء حملة ال16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر تحت الشعار العالمي لهذا العام "لون العالم برتقاليًا فلننهِ العنف ضد المرأة".

وأقيمت الفعالية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، والذي تم إضاءته باللون البرتقالي وهو اللون الذي يرمز إلى عالم خالٍ من العنف ضد النساء والفتيات، بحضور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة سيما بحوث، في إطار أولى زياراتها الرسمية منذ توليها منصبها في هذا العام.