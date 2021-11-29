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وصول الرئيس السيسي لافتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

11:41 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
وصول الرئيس السيسي لافتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

وصول الرئيس السيسي لافتتاح معرض ايديكس 2021

كتب- محمد أبوالمجد:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات لافتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، والذي يقام تحت رعايته.

ويقام المعرض بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات، في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل، ويشهد هذا العام حضورًا قويًا من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم.

الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض إيديكس 2021 الصناعات الدفاعية مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات

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