وصول الرئيس السيسي لافتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

كتب- محمد أبوالمجد:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات لافتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، والذي يقام تحت رعايته.

ويقام المعرض بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات، في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل، ويشهد هذا العام حضورًا قويًا من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم.