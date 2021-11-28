مالك قناة التت: حصلنا على حكم بالبراءة في آخر قضية مصنفات

كتب- مينا غالي:

أعلن بليغ حمدي، مالك قناة التت للرقص الشعبي، حصوله على حكم بالبراءة في آخر قضية مصنفات فنية.

وكتب بليغ حمدي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد الله آخر قضية مصنفات اللهم لك الحمد يارب العالمين".

وكان بليغ حمدي، أعلن الفترة الماضية عودة قناة التت للرقص الشعبي مجددًا، بعدما كان قد تم وقف بثها بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكشف حمدي في تصريحات لـ"مصراوي"، أن القضية كانت تتمثل في اتهام المصنفات الفنية له بإدارة قنوات بدون ترخيص، وهي تعد آخر قضية مصنفات له.

وقال إن القناة تم إطلاقها بعد إنهاء الإجراءات، موضحًا أن القناة لم تحصل على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأنها تبث من فرنسا وليس مصر.

وأكد "حمدي"، أنه سيكون هناك تغيير في المحتوى الخاص بالقناة بكل تأكيد عن ما كانت عليه في السابق.