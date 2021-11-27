في هذه القطارات فقط.. السماح بسفر المجندين وأفراد الشرطة مجانًا وبدون غرامة

كتب- أسامة علي:

أصدرت هيئة السكة الحديد، قرارًا بشأن سفر الأفراد والمجنديين بالشرطة المتواجدين بالخدمة دون المدنيين بالقطـارات الروسي بالدرجة الثالثة تهوية دون الرجوع إلى شبابيك التذاكر.

وقالت السكة الحديد، إنه بشأن نظام سفر العسكريين من أفراد الشرطة بالدرجة الثانية المميزة بالوجهين البحري والقبلي فرادى في المأموريات والإجازات مباشرة دون الرجوع إلى شبابيك التذاكر وما تلاها من تعليمات، طبقًا للعقد المبرم بين الهيئة ووزارة الداخلية بموجب بطاقة إثبات الشخصية والنموذج الصادر من وزارة الداخلية (2 شرطة 8 3 شرطة)، والعقد المبرم بين الهيئة ووزارة الداخلية بتاريخ 23 نوفمبر بشأن سفر الأفراد والمجندين بالشرطة دون المدنيين المتواجدين بالخدمة بالقطارات الروسي بالدرجة الثالثة تهوية بدون حجز مقعد وركوب القطار مباشرة دون التوجه إلى شبابيك التذاكر بالمحطات ودون تحصیل شئ بموجب إثبات تحقيق الشخصية الصادرة من وزارة الداخلية اعتبارًا من 1 ديسمبر 2021.

وجاءت التعليمات كالتالي:

- أولًا: يتم سفر الأفراد والمجندين بالشرطة المتواجدين بالخدمة دون المدنيين فرادى وذلك خلال الاجازات والمأموريات بالقطارات (الثانية المميزة - المطورة - المحسنة - تحيا مصر - الثالثة ذات التهوية الديناميكية روسي) بدون حجز مقعد وركوب القطار مباشرة دون التوجه إلى شبابيك التذاكر بالمحطات ودون تحصيل شي بموجب بطاقة اثبات الشخصية الصادرة من وزارة الداخلية

ثانيًا: على أفراد الشرطة الموضحة صفتهم العسكرية بهذه التعليمات تقديم بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة الداخلية لمشرفي القطارات لاعتماد سفريتهم.

ثالثًا: في حالة عدم تقديم إثبات تحقيق الشخصية الصادرة من وزارة الداخلية يعتبر راكب بدون تذكرة وتحصل من الراكب الأجرة والغرامة المقررة طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك.

رابعًا: بخلاف ما يذكر يستمر العمل بالتعليمات المعمول بها حالياً ووفق العقد المبرم بين الهيئة ووزارة الداخلية بتاريخ 23 نوفمبر على جميع المختصين العلم والتنفيذ ومديرو العموم للمبيعات بقطاعي المسافات الطويلة والمسافات القصيرة والمراجعة الداخلية وأجهزة التفتيش المختلفة والإدارات المعنية التأكد من وصول هذه التعليمات إلى مكاتب حجز وصرف التذاكر بالمحطات ومراكز مشرفي الكمسارية والتنبيه بالتأشير رسميا بها والعمل بموجبها.