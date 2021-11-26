كورونا في 24 ساعة| 63 وفاة جديدة بمصر.. وتحذيرات من متحور أسرع انتشارًا

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الساعات الأربع والعشرين الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 741 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 294354 حتى اليوم.

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