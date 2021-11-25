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كوريا الجنوبية تسجل 3938 إصابة بكورونا و39 وفاة

07:15 ص الخميس 25 نوفمبر 2021
كوريا الجنوبية تسجل 3938 إصابة بكورونا و39 وفاة

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 3938 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن هذه هي ثاني أكبر حصيلة يومية تسجلها البلاد، بعد أن سجلت أمس 4116 إصابة.

وسجلت البلاد 39 وفاة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3401، وذلك بجانب رقم قياسي للحالات الحرجة بلغ 612 حالة.​

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

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