بريطانيا ترصد انخفاضا حادا في هجرة مواطني الاتحاد الأوروبي للبلاد

لندن - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن الهجرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا ذهبت في الاتجاه العكسي خلال العام الماضي، لأول مرة منذ عام 1991، حيث غادر صافي 94 ألفا من مواطني التكتل إلى المملكة المتحدة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أسفر التراجع الكبير إلى انخفاض حاد في إجمالي أعداد المهاجرين.

ويمثل صافي التراجع في الأعداد الوافدة من الاتحاد الأوروبي تناقضا صارخا مقارنة بعامي 2019، و2018، عندما حدثت زيادة بواقع 32 ألفا و51 ألفا، على الترتيب.

وأظهرت الأرقام التي نشرها اليوم الخميس المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، أن إجمال صافي المهاجرين من الاتحاد الأوروبي للبلاد "انخفض بشكل كبير" إلى حوالي 34 ألفا، مقارنة بمتوسط سنوي بواقع حوالي 250 ألفا خلال العقد الماضي.

ويساعد هذا الانخفاض الكبير، الذي أرجعه مكتب الإحصاءات في جزء منه إلى انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي، في تفسير لسبب سعي الشركات حثيثا للحصول على عمال جدد، خاصة في قطاعات مثل الضيافة وتجارة التجزئة، والتي كانت تعتمد بكثافة على العمال الأجانب قبل اندلاع وباء كورونا.

وأدت هذه الضغوط إلى ارتفاع الأجور ومعدل التضخم، مما قد يدفع بنك إنجلترا (البنك المركزي في بريطانيا) إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، على أقرب تقدير.