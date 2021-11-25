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بعد فتح الدخول المباشر.. شرط جديد لدخول المصريين أراضي السعودية

07:38 م الخميس 25 نوفمبر 2021
بعد فتح الدخول المباشر.. شرط جديد لدخول المصريين أراضي السعودية

السعودية

كتب- محمد نصار:

قررت المملكة العربية السعودية السماح بالقدوم المباشر من عدد من الدول من بينها مصر، بحسب مصادر لمصراوي.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول.

وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر - إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).

ووفق قرار المملكة، فإنه يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، واستمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الشأن.

السعودية شروط دخول المصريين الأراضي السعودية الحجر الصحي فيروس كورونا

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