الرئيس يشهد افتتاح طريق الكباش ويتفقد المناطق المتضررة بالسيول بأسوان أبرز اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات على رأسها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي المناطق المتضررة من السيول بأسوان وتوجيهه بتعويض المتضررين فورا وافتتاح طريق الكباش بالأقصر.

فمن جانبها قالت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "مصر لا تنسى أبناءها.. الرئيس يتفقد آثار السيول بأسوان ويوجه بتعويض المتضررين فورا"

في زيارة لمحافظة أسوان، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس المناطق المتضررة جراء السيول الأخيرة، والتقى بعدد من الأهالي للوقوف على أحوالهم والاستماع لمطالبهم، وتابع الرئيس الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق، خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة في إطار نشاط وجهود مبادرة «حياة كريمة».

وأكد الرئيس السيسي - خلال لقائه عددا من الأهالي في منازلهم بقريتي غرب أسوان والشهامة المتضررتين من السيول - أن مصر لن تتركهم ولن تتخلى أبدا عن أهلها، موجها برفع آثار السيول وتعويض الأهالي عن كل الأضرار التي لحقت بهم، مؤكدا توفير 500 شقة مجهزة بالكامل لنقل المتضررين إليها فورا، قائلا لإحدى السيدات: «إن هذا من خير بلدكم مصر».

وقال الرئيس السيسي - خلال لقائه بالأهالي - إن وجوده بينهم للاطمئنان على أحوالهم، ورفع الضرر عنهم هو حقهم، وإنه جاء لتلبية احتياجاتهم، مطالبا إياهم بالاطمئنان لأن «الدولة لن تنساهم».

وأشار الرئيس إلى أن كل قرى مصر، وليست فقط قرى أسوان، تم وضع خطة للانتهاء من تطويرها بالكامل، ضمن مشروع «حياة كريمة» خلال ثلاث سنوات، من صرف صحي ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الخدمات، وطالبت إحدى السيدات بأن تكون قرى أسوان ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وعلى الفور وجه الرئيس السيسي بضم جميع قرى مركزي «أسوان» و«دراو» ضمن قرى المرحلة الأولى، والإسراع من وتيرة العمل المتكامل بها، مؤكدا أن ذلك لن يكون على حساب قرى أخرى بالمشروع.

وأكد الرئيس أن السيول التي تعرضت لها بعض القرى في أسوان عجلت من تنفيذ مشروع «حياة كريمة» بها، لرفع الأضرار التي لحقت بها، مشيرا إلى أن تلك القرى كانت مخططة بالفعل ضمن المشروع. وأعربت زوجة صاحب المنزل عن سعادتها بزيارة الرئيس لمنزلها، مرحبة به بالقول «فاحت أنوار البهجة والسرور بفضل الله وفضلك، في قريتنا المتواضعة ومنزلنا المتواضع.. ولا ينقصنا أي شىء، ومتابعين كل إنجازاتك وفرحانين بالعاصمة الجديدة اللي بنشوفها في التلفزيون».. فرد الرئيس قائلا: «أنا متابع الموضوع كله من أول ما حصل وعارف حجم المشكلة، وأي ضرر هنشيله».

فيما قالت صحيفة (الشروق) تحت عنوان "أجواء أسطورية تسبق حفل افتتاح طريق الكباش.. الرئيس يوجه بتوفير 500 منزل لأهالي أسوان المتضررين من السيول: دا خير مصر محدش بيعمل حاجة من عنده».

شهدت الأقصر أجواء احتفالية أسطورية قبيل افتتاح طريق الكباش عقب تطويره، في حفل تابعته الملايين حول العالم، وغطى تفاصيله نحو 200 من مراسلي وسائل الإعلام العالمية المعتمدين في مصر، حيث ظهرت محافظة الأقصر في أبهى حلة عقب تحضيرات استمرت سنوات عدة. وأشاد المشاركون الذين بلغ عددهم نحو 3 آلاف شخص بالمظهر الذي ظهرت به محافظة الأقصر خلال إعادة إحياء طريق المواكب المعروف بطريق الكباش الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعرب أهالي مدينة الأقصر عن سعادتهم البالغة لإعادة إحياء طريق الكباش الرابط بين معبدي الأقصر والكرنك، في احتفال عالمي على المستوى الذي تابعوه بشغف كبير.

من جانبه، قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية إن حضور الرئيس لهذا الاحتفال التاريخي يعطي انطباعا بأن رئيس مصر يصون هذه الآثار ويحافظ عليها، وأن هناك اهتماما بالتراث الذي لا يخص مصر فقط ولكن العالم كله.

وأكد حواس - في تصريحات صحفية أمس - أن العالم كان يترقب الاحتفالية العالمية التي أقيمت بحضور أكثر من 3 آلاف شخص، مضيفا «هذه الأحداث بدأت منذ عام 2005 بإعادة ترميم معبد الأقصر وطريق الكباش حتى يصل لأبهى صورة في احتفالية اليوم، وكان ذلك بطول 2700 کم، تم الانتهاء من 2400 متر بالكامل،والـ300 أمام المعبد ستكون منارة بالكامل وهذا سيعمل على زيادة أعداد السياح وجلب ملايين الدولارات». إلى ذلك، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، المناطق المتضررة جراء السيول في محافظة أسوان، وسط حفاوة من المواطنين بزيارته لمنازلهم وطمأنتهم بوقوف الدولة إلى جانبهم وتجهيز شقق بديلة لمساكنهم المنهارة جراء السيول.

وقال الرئيس السيسي، خلال تفقده أحد المنازل المتضررة من السيول بأسوان، «إحنا جايين علشان نعمل كل حاجة، ويهمنا تبقوا مطمنين إننا مش هنسيبكم، وهنعمل اللي أنتم عايزينه»، مؤكدا تجهيز 500 شقة سكنية كاملة للأسر المتضررة من السيول، قائلا «تجيبوا شنطة الهدوم بس، وممكن نجيب الهدوم كمان ميجراش حاجة، دا خير مصر محدش بيعمل حاجة من عنده». وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن السيسي تابع كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة في إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

بينما قالت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "إشادة دولية بجهود «مصر السيسي» لإنجاح منتدى غاز شرق المتوسط".. أكد المهندس طارق الملا وزير البترول أهمية الإنجازات التي حققها منتدى غاز شرق المتوسط خلال 3 سنوات فقط، حيث قام بإعداد مسودة ميثاق المنتدى ومناقشتها والموافقة عليها، كما تم إشهار المنتدى كمنظمة دولية، وتم الاتفاق على الوثائق الأساسية لإنشاء الأمانة العامة للمنتدى خلال 4 شهور.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي عقدت أعماله أمس بالقاهرة بمشاركة وزراء قبرص واليونان وإسرائيل والأردن ومستشار الرئيس الفلسطيني ومسئولي وممثلي إيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.. وأشار الملا إلى قدرة المنتدى على التعامل بكفاءة مع الصناعة وتنمية روابط قوية بين الحكومات والقطاع الخاص عبر اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التي أسسها المنتدى وتضاعف عدد الكيانات المنضمة إلى عضويتها من 16 الى 32 عضوا حتى الآن، إضافة إلى وضع أسس إقامة منصة للهيئات التنظيمية للدول الأعضاء. واستعرض الملا ما تم إنجازه.. مشيرا إلى الانتهاء من دراستين بشأن الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة بدول المنتدى لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح أن السيناريوهات لتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2025 أشارت إلى أن الغاز الطبيعي سيلبي دورا محوريا في مشهد الطاقة المستقبلي. وأعربت وزيرة الطاقة القبرصية عن تفاؤلها باختيار قبرص رئيسا للمنتدى خلال العام المقبل ووجود مصر رئيسا مناوبا مما يوفر دعما جيدا وفرصة لتحديد الأولويات لتحقيق أهداف المنتدى.

وأعرب وزير البيئة والطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس عن تقديره للجهود المشتركة التي ساهمت في تطور المنتدى. وأعربت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار عن تقديرها للجهود المبذولة والأنشطة التي تتم من خلال المنتدى.. مؤكدة أن المنتدى سيقوم بدور هام ومتميز في مجال الطاقة.

وأعرب وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني عن شكره لمصر على الدعم الذي وفرته لإنجاح المنتدى.

من ناحية أخرى وعلى هامش الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره اليوناني كوستاس سكريكاس، وزير البيئة والطاقة، بحثا خلالها سبل توسيع نطاق التعاون في مجال البترول والغاز؛ لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا البلدين.

وفي موضوع آخر قالت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "مدبولي: تفعيل برنامج طروحات الشركات الحكومية"

التقى د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ود. محمد فريد، رئيس البورصة المصرية؛ لبحث آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، وكذا استعراض موقف برنامج الطروحات الحكومية والذي من شأنه أن يسهم في دعم وتقوية السوق المصرية.

جاء الاجتماع استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس الوزراء، مع ممثلي كبريات المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، وممثلي صناديق الاستثمار، لاستعراض ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات على مختلف المستويات، وكذا تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها مصر في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية.

وأشار إلى مواصلة الحكومة تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، لما لذلك الإجراء من تأثير إيجابي على قدرات وإمكانيات الشركات.

بدورها، قالت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "الفريق أول محمد زكي يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي رجال الجيش الثاني الميداني .. وزير الدفاع لـ«المقاتلين»: أطالبكم بضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي والقدرة على تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار".

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة العمل التي يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطني بشمال سيناء وذلك وفقا لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة التي تسهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين وأدار حوارا مع المجندين أشاد خلاله بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، كما أعرب عن سعادته بتفهم كافة عناصر المنظومة لطبيعة المسئولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر وأثنى على منظومة التدريب التي يتم من خلالها توفير الرعاية الكاملة والتأهيل القتالي الراقي لمقاتلي شمال سيناء.

وعقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء مع رجال الجيش الثاني الميداني في إطار الحرص على التواصل الدائم مع المقاتلين بكافة المناطق العسكرية والجيوش الميدانية حيث بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثاني الميداني أكد خلالها الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثاني الميداني، فضلا عن متابعتها المستمرة لكافة المهام العملياتية والأنشطة التدريبية التي تنفذ بنطاق الجيش.

وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثاني الميداني لما يقدمونه من بطولات وتضحيات للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكافة مدن وقرى شمال سيناء.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به أبطال القوات المسلحة لتهيئة المناخ الآمن لاستمرار عملية التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة لكافة أبناء سيناء، كما أعرب عـن تقديره للدور الوطني الذي يقوم به شيوخ وعواقل سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع مقاتلي الجيش الثاني الميداني استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات محليا وإقليميا وعالميا وطالبهم بضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التي قد توكل إليهم بكفاءة واقتدار كما قام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من المتميزين تقديرا لجهودهم وتفانيهم في الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي وآداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفان وإخلاص. حضر التفقد واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.