انتشال 58 جثة جديدة من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس

غزة- (د ب أ)

انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية اليوم الخميس، 58 جثة جديدة من ثلاث مقابر جماعية في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مدير الدفاع المدني في خان يونس يامن أبو سليمان خلال مؤتمر صحفي عقد برفح جنوبي القطاع إن "عدد الجثث التي تم انتشالها منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي مطلع شهر أبريل الجاري وصل إلى 392 عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منه في 7 أبريل الجاري.

وأوضح أبو سليمان أن الجثث التي تم انتشالها تظهر عليها علامات تعذيب وأخرى تظهر عليها شبهات تنفيذ عمليات إعدام ميدانية ضدها فيما تم دفن بعضهم أحياء.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس بغزة في بيان له أن "الجيش الإسرائيلي تعمد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة بهدف ترويع السكان وإجبارهم على الهجرة وإخلاء مناطق سكناهم".

وأضاف المكتب أنه "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين العزل في القطاع وحمايتهم من ممارسات إسرائيل ضدهم وخاصة التطهير العرقي الذي ينفذه الجنود في قطاع غزة".